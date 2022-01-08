Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19

Без відповідних документів про вакцинацію громадяни відчують обмеженнях у більшості сфер

В Італії вирішили штрафувати невакцинованих від коронавірусу громадян. Про це повідомляє La Repubblica.

«Особам старше 50 років, які не пройшли вакцинацію до 1 лютого, загрожує разовий штраф у розмірі €100», – пише видання.

Із 15 лютого ця категорія італійців, щоб отримати право на роботу, має пред'явити посилений Green Pass (зелений паспорт) із відміткою про бустерну вакцинацію або перенесену хворобу.

Перевіряти наявність посиленого Green Pass у працівників зобов'язали роботодавців. Їм загрожує від €400 до €1000 штрафу за відсутність у працівника такого документа.

Співробітнику, який прийшов на роботу без посиленого Covid-сертифікату, загрожує штраф від €600 до €1500.

При цьому покарання не поширюється на тих, хто має протипоказання до вакцинації, проте їх потрібно підтвердити довідкою.

Вже з 10 січня посилений Green Pass стане обов'язковим для проїзду у громадському транспорті.

А з 20 січня для відвідування перукарні та косметолога потрібно буде пред'явити базовий Green Pass та тест на коронавірус. З 1 лютого це правило пошириться на держустанови, магазини та банки.

До слова, Румунія з 8 січня почне штрафувати за носіння тканевих масок. Тепер громадянам за таку маску загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько $570).

Як заявив міністр внутрішніх справ Лучіан Боде, тканева маска буде прирівняна до відсутності взагалі будь-якого захисту.

Також вчительку історії та правознавства з міста Олександрії Кіровоградської області Ларису Лисюк визнали винною в тому, що вона ходила на роботу невакцинованою. Через це вона має сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн. та судовий збір 454 гривні.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині в Олександрії розгорівся скандал через вакцинацію. Невакциновані викладачі навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум» відмовилися виконувати розпорядження про відсторонення від роботи.