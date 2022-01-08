Експерти назвали основні симптоми зараження новими штамами Covid-19

Британська науковиця наголосила, що класичні симптоми коронавірусу відійшли на другий план

Головний біль і симптоми застуди є в більшості випадків ознаками зараження коронавірусом. Про це повідомляє британська газета Daily Express із посиланням на слова Клер Стівс, старшої наукової співробітниці Королівського коледжу Лондона.

За її словами, близько 75% симптомів у тих, хто останнім часом захворює ковідом, схожі з ознаками застуди, в той час як класичні симптоми коронавірусу зустрічаються все рідше. Серед найчастіше виражених симптомів вона відзначила головний біль, нежить і біль у горлі. У зв'язку з цим Стівс закликала оновити список рекомендацій уряду.

До слова, вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу «Омікрон» має більш легкі симптоми і нижчу смертність, порівняно з іншими варіантами коронавірусу.

«Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що «Омікрон» уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію», – наголосив представник ВООЗ Абді Махамуд.

Також вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію. Коронавірус може стати сезонним, як грип.

Тим часом Департамент охорони здоров'я Каталонії повідомив про перші в Іспанії випадки захворювання «флурона». В результаті захворювання пацієнти одночасно заражаються коронавірусом і грипом.

Нагадаємо, стало відомо, коли «Омікрон» спричинить нову хвилю пандемії: прогноз від головного санітарного лікаря.

Також учені оцінили вплив «Омікрон»-штаму на легені.

Читайте також: