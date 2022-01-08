Вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти»
Зараження «Омікроном» може допомогти запобігти зараженню людей іншими штамами
Дослідження, проведене імперським коледжем Лондона, показало, що ризик повторного зараження штамом «Омікрон» в 5,4 рази вище, ніж «Дельта». Про це пише Express.
Отже захист від повторного зараження «Омікрон», що забезпечується минулою інфекцією, може становити всього 19%.
У дослідженні були вивчені дані, надані агентством безпеки охорони здоров’я Великобританії та Національної служби охорони здоров'я (NHS) для всіх підтверджених ПЛР тестів на Covid, проведених у період із 29 листопада по 11 грудня минулого року.
З іншого боку, нове дослідження, проведене в Південній Африці, показало, що зараження «Омікроном» може допомогти запобігти зараженню людей «Дельтою».
Невелике дослідження було опубліковано минулого тижня південноафриканськими вченими, в ньому взяли участь 13 учасників, 11 з яких були інфіковані «Омікроном». Їхні результати показали, що відповідь антитіл людей, інфікованих новим штамом, збільшувала захист від варіанту «Дельта» більш ніж у чотири рази через два тижні після початку дослідження.
Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу.
Напередодні уперше кількість заражень Covid-19 за добу перевищила 2 млн.