Вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти»

Ви можете заразитися новим варіантом Covid-19 навіть якщо раніше перехворіли

Зараження «Омікроном» може допомогти запобігти зараженню людей іншими штамами

Дослідження, проведене імперським коледжем Лондона, показало, що ризик повторного зараження штамом «Омікрон» в 5,4 рази вище, ніж «Дельта». Про це пише Express.

Отже захист від повторного зараження «Омікрон», що забезпечується минулою інфекцією, може становити всього 19%.

У дослідженні були вивчені дані, надані агентством безпеки охорони здоров’я Великобританії та Національної служби охорони здоров'я (NHS) для всіх підтверджених ПЛР тестів на Covid, проведених у період із 29 листопада по 11 грудня минулого року.

З іншого боку, нове дослідження, проведене в Південній Африці, показало, що зараження «Омікроном» може допомогти запобігти зараженню людей «Дельтою».

Невелике дослідження було опубліковано минулого тижня південноафриканськими вченими, в ньому взяли участь 13 учасників, 11 з яких були інфіковані «Омікроном». Їхні результати показали, що відповідь антитіл людей, інфікованих новим штамом, збільшувала захист від варіанту «Дельта» більш ніж у чотири рази через два тижні після початку дослідження.

Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу.

Напередодні уперше кількість заражень Covid-19 за добу перевищила 2 млн.

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