  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ви можете заразитися новим варіантом Covid-19 навіть якщо раніше перехворіли - Вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти»
    Ви можете заразитися новим варіантом Covid-19 навіть якщо раніше перехворіли
    фото з відкритих джерел

    Зараження «Омікроном» може допомогти запобігти зараженню людей іншими штамами

    Дослідження, проведене імперським коледжем Лондона, показало, що ризик повторного зараження штамом «Омікрон» в 5,4 рази вище, ніж «Дельта». Про це пише Express.

    Отже захист від повторного зараження «Омікрон», що забезпечується минулою інфекцією, може становити всього 19%.

    У дослідженні були вивчені дані, надані агентством безпеки охорони здоров’я Великобританії та Національної служби охорони здоров'я (NHS) для всіх підтверджених ПЛР тестів на Covid, проведених у період із 29 листопада по 11 грудня минулого року.

    З іншого боку, нове дослідження, проведене в Південній Африці, показало, що зараження «Омікроном» може допомогти запобігти зараженню людей «Дельтою».

    Невелике дослідження було опубліковано минулого тижня південноафриканськими вченими, в ньому взяли участь 13 учасників, 11 з яких були інфіковані «Омікроном». Їхні результати показали, що відповідь антитіл людей, інфікованих новим штамом, збільшувала захист від варіанту «Дельта» більш ніж у чотири рази через два тижні після початку дослідження.

    Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу.

    Напередодні уперше кількість заражень Covid-19 за добу перевищила 2 млн.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я наука вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти»