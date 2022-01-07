Світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19

У світі лабораторно підтвердили понад 2,5 млн нових заражень

За добу у світі показник нових випадків інфікувань Covid-19 вперше з початку пандемії перевищив 2,5 мільйона. Про таке оновлення антирекорду добового показника у світі повідомляє сайт Worldometers.

За даними ресурсу, у світі лабораторно підтвердили 2 552 819 нових заражень Covid-19. Антирекордний показник світ оновив лише за добу. До цього найвищий добовий показник нових випадків коронавірусу в світі був зафіксований 3 січня і складав 2 мільйони 210 тисяч. За добу показник зріс на понад 40 тисяч заражень Covid-19 і став найвищим від початку пандемії.

До слова, тричі вакциновані король і королева Швеції захворіли на коронавірус.

До слова, у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворів на Covid-19 у легкій формі і назагал почувався добре. 30 грудня Патріарха виписали з лікарні.

Тим часом США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19. Зазначається, що 3 січня 2022 року в США зареєстрували 1 млн 82 тис. 549 випадків зараження Covid-19. За цю ж добу померло 1688 пацієнтів.

В Україні вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф.

До слова, МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим.