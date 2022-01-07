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    Світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19

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    У світі зростає кількість хворих на коронавірус - Світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19
    У світі зростає кількість хворих на коронавірус
    фото з відкритих джерел

    У світі лабораторно підтвердили понад 2,5 млн нових заражень

    За добу у світі показник нових випадків інфікувань Covid-19 вперше з початку пандемії перевищив 2,5 мільйона. Про таке оновлення антирекорду добового показника у світі повідомляє сайт Worldometers.

    За даними ресурсу, у світі лабораторно підтвердили 2 552 819 нових заражень Covid-19. Антирекордний показник світ оновив лише за добу. До цього найвищий добовий показник нових випадків коронавірусу в світі був зафіксований 3 січня і складав 2 мільйони 210 тисяч. За добу показник зріс на понад 40 тисяч заражень Covid-19 і став найвищим від початку пандемії.

    До слова, тричі вакциновані король і королева Швеції захворіли на коронавірус.

    До слова, у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворів на Covid-19 у легкій формі і назагал почувався добре. 30 грудня Патріарха виписали з лікарні.

    Тим часом США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19. Зазначається, що 3 січня 2022 року в США зареєстрували 1 млн 82 тис. 549 випадків зараження Covid-19. За цю ж добу померло 1688 пацієнтів.

    В Україні вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф.

    До слова, МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим.

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    Теги: США ВООЗ коронавірус
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    Світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19