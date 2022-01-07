ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу

ВООЗ не вважає, що штам «Омікрон» є легкою формою Covid-19

Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вакцинація є причиною появи нових штамів Covid-19. Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Альфа», «Бета», «Дельта», «Гамма» та «Омікрон» відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу», – зазначили у ВООЗ.

Також в організації не вважають, що штам «Омікрон» є легкою формою Covid-19.

«Хоча «Омікрон» здається менш важким порівняно з «Дельта», особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії «м'яких». Як і попередні варіанти, «Омікрон» госпіталізує людей та вбиває людей», – наголосили у ВООЗ.

Експерти підсумували, що «цунамі» коронавірусної інфекції настільки велике та швидке, що вражає системи охорони здоров'я по всьому світу.

Раніше ВООЗ пояснив, чому «Омікрон» кращий за інші штами коронавірусу

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