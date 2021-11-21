Вчені знайшли запах тіла, який злить жінок та заспокоює чоловіків

Гексадеканал – це летюча хімічна речовина, яка іноді міститься в людському диханні, фекаліях та виділяється шкірою

Вчені виявили, що гексадеканал, який періодично виділяється людиною, по-різному впливає на чоловіків і жінок. Статтю про це опубліковано у журналі Science Advances.

Гексадеканал – це летюча хімічна речовина, яка іноді міститься в людському диханні, фекаліях та виділяється шкірою. Вона не має запаху, але все одно сприймається людиною. Єва Місхор з Інституту Вейцмана (Ізраїль) вважає, що люди підсвідомо спілкуються між собою за його допомогою, але поки що вченим не ясно, за яких саме обставин тіло починає його виділяти.

Дослідниця та її команда вирішили з'ясувати, як гексадеканал впливає на поведінку людей. Для цього вони відібрали 67 чоловіків та 60 жінок віком від 21 до 34 років і запропонували їм пограти в економічну онлайн-гру. Перед грою всіх добровольців попросили понюхати олію гвоздики, але для половини учасників до нього підмішали гексадеканал.

Гра була підлаштована таким чином, що певного моменту починала здаватися несправедливою. При цьому існувала опція підірвати своїх опонентів з різною силою. З'ясувалося, що жінки, які понюхали гексадеканал, поводилися у грі на 17,6 відсотка агресивніше, тоді як чоловіки після аналогічного впливу реагували спокійніше на 18,4 відсотка.

МРТ-дослідження мозку показало, що після гексадеканалу як у чоловіків, так і у жінок збільшилася активність у частинах мозку, пов'язаних із розпізнаванням соціальних сигналів. Однак після провокації у грі у жінок збільшилася активність нейронів, які пов'язують ці галузі з центрами агресії. У чоловіків активність цих нейронів навпаки знижувалася.

Тепер дослідників цікавлять причини такої різної реакції.

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