Олімпійський чемпіон, який виступав проти вакцинації, помер від коронавірусу

Угорець Чоллань пізно звернувся до лікарів

Один з найкращих гімнастів в історії Угорщини Сільвестр Чоллань помер на 52-му році життя. Олімпійський чемпіон 2000 року у вправі на кільцях не впорався з коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету Угорщини.

Чоллань захворів на COVID-19 у листопаді минулого року. Він був противником вакцинації і зробив щеплення лише під загрозою втрати роботи. Згодов він здав позитивний тест, а в лікарню потрапив у тяжкому стані. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень, але це не допомогло - зусилля лікарів виявилися марними.

На міжнародному рівні Чоллань перемагав на чемпіонаті світу у 1998 році у вправах на кільцях та на чемпіонаті Європи у 2002 році у Дебрецені. Він тричі брав участь у Олімпійських іграх. 1996 року в Атланті Сільвестр завоював срібну медаль, а 2000-го став чемпіоном Ігор у своєму улюбленому виді програми.

Завдяки титулу олімпійського чемпіона Чоллань визнано спортсменом 2000 року в Угорщині. З 2010 року його ім'я має носить гімнастична школа в місті Печ.