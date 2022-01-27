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    Олімпійський чемпіон, який виступав проти вакцинації, помер від коронавірусу

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    Сільвестр Чоллань вчасно не вакцинувався - Олімпійський чемпіон, який виступав проти вакцинації, помер від коронавірусу
    Сільвестр Чоллань вчасно не вакцинувався
    фото з відкритих джерел

    Угорець Чоллань пізно звернувся до лікарів

    Один з найкращих гімнастів в історії Угорщини Сільвестр Чоллань помер на 52-му році життя. Олімпійський чемпіон 2000 року у вправі на кільцях не впорався з коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету Угорщини.

    Чоллань захворів на COVID-19 у листопаді минулого року. Він був противником вакцинації і зробив щеплення лише під загрозою втрати роботи. Згодов він здав позитивний тест, а в лікарню потрапив у тяжкому стані. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень, але це не допомогло - зусилля лікарів виявилися марними.

    На міжнародному рівні Чоллань перемагав на чемпіонаті світу у 1998 році у вправах на кільцях та на чемпіонаті Європи у 2002 році у Дебрецені. Він тричі брав участь у Олімпійських іграх. 1996 року в Атланті Сільвестр завоював срібну медаль, а 2000-го став чемпіоном Ігор у своєму улюбленому виді програми.

    Завдяки титулу олімпійського чемпіона Чоллань визнано спортсменом 2000 року в Угорщині. З 2010 року його ім'я має носить гімнастична школа в місті Печ.

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    Теги: Олімпіада спортивна гімнастика коронавірус
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    Олімпійський чемпіон, який виступав проти вакцинації, помер від коронавірусу