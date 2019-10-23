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    Столична поліція розшукує двох педофілів, що чіплялися до дівчаток (фото)

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    Складено фоторобот одного зі збоченців - Столична поліція розшукує двох педофілів, що чіплялися до дівчаток (фото)
    Складено фоторобот одного зі збоченців
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють особи чоловіків, що вчинили сексуальні злочини відносно дітей

    У Києві правоохоронці розслідують обставини вчинення сексуальних злочинів відносно двох малолітніх дітей.

    Події сталися вчора у Подільському та Дарницькому районах столиці, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «До Подільського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Червонопільській невідомий чіплявся до 10-річній доньки та торкався її тіла. Дівчинці вдалося вирватися із рук зловмисника, який після цього втік», - розповіли в поліції.

    За словами заявниці, незнайомець худорлявої тіло будови, зростом приблизно 150 см з коротким темним волоссям та навушниками на голові, був одягнутий у темно-синю кофту з капюшоном, темно-сині джинси, білі кросівки. Особлива прикмета – не вимовляє звук «р».

    Також до Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що в арці будинку на вулиці Драгоманова невідомий оголив статевий орган, чим вчинив розпусні дії відносно її 11-річної доньки.

    Для відпрацювання цих повідомлень на адреси виїжджали слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські, працівники ювенальної превенції. Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці встановлюють особи причетних до вказаних злочинів, аби у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності.

    Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про вказані події, звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

    Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали молодого чоловіка, який розбещував дітей у шкільних туалетах.

    Зокрема поліцейські встановили, що правопорушник, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, у присутності 6-річної дитини оголив свій статевий орган та намагався вчинити розпусні дії. Хлопчик відштовхнув незнайомця та вибіг у коридор.

    Також до поліції звернулись батьки учня іншої школи із заявою про те, що того ж дня при аналогічних обставинах невідомий намагався вчинити розпусні дії по відношенню до їх 8-річного сина.

    Згодом молодику було повідомлено про підозру і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    Національна поліція України Київ кримінал діти батьки педофіл
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