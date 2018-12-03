Воєнний стан: Супрун розповіла, як правильно зібрати аптечку
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Уляна Супрун розповіла про те, що повинно бути в аптечці кожного українця
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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як укомплектувати особисту аптечку для надзвичайних ситуацій.
Про це Уляна Супрун написала у facebook.
«Відповідальні громадяни завжди мають бути зібраними та готовими до надзвичайних ситуацій. Особливо у час воєнного стану. Доки є вільний час на вихідних — перевірте вашу особисту аптечку. Вона має бути укомплектована відповідно до ваших потреб та містити лише препарати, у яких не вийшов термін придатності«, - написала Супрун.
В.о. міністра написала, що має містити базовий набір, який має увійти до аптечки кожного:
- 2 пари рукавичок
- клапан з плівкою для проведення штучного дихання
- засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом
- марлеві серветки різних розмірів
- бинти марлеві нестерильні
- еластичні бинти з можливістю фіксації
- пластирі різних розмірів
- термоковдра
- атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому
- велика хустина, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого
- антисептичні засоби - дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки
- жилет зі світловідбиваючими елементами, ліхтарик, маркер.