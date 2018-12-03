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    Здоров'я

    Воєнний стан: Супрун розповіла, як правильно зібрати аптечку

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    Уляна Супрун розповіла про те, що повинно бути в аптечці кожного українця - Воєнний стан: Супрун розповіла, як правильно зібрати аптечку
    Уляна Супрун розповіла про те, що повинно бути в аптечці кожного українця

    Супрун також закликала громадян пройти курс з домедичної допомоги

    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як укомплектувати особисту аптечку для надзвичайних ситуацій.

    Про це Уляна Супрун написала у facebook.

    «Відповідальні громадяни завжди мають бути зібраними та готовими до надзвичайних ситуацій. Особливо у час воєнного стану. Доки є вільний час на вихідних — перевірте вашу особисту аптечку. Вона має бути укомплектована відповідно до ваших потреб та містити лише препарати, у яких не вийшов термін придатності«, - написала Супрун.

    В.о. міністра написала, що має містити базовий набір, який має увійти до аптечки кожного:

    • 2 пари рукавичок
    • клапан з плівкою для проведення штучного дихання
    • засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом
    • марлеві серветки різних розмірів
    • бинти марлеві нестерильні
    • еластичні бинти з можливістю фіксації
    • пластирі різних розмірів
    • термоковдра
    • атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому
    • велика хустина, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого
    • антисептичні засоби - дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки
    • жилет зі світловідбиваючими елементами, ліхтарик, маркер.
    Чиновниця зазначила, що люди повинні бути готовими до надзвичайних ситуацій, особливо під час військового стану.
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