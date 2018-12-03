Воєнний стан: Супрун розповіла, як правильно зібрати аптечку



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Уляна Супрун розповіла про те, що повинно бути в аптечці кожного українця

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як укомплектувати особисту аптечку для надзвичайних ситуацій.

Про це Уляна Супрун написала у facebook.

«Відповідальні громадяни завжди мають бути зібраними та готовими до надзвичайних ситуацій. Особливо у час воєнного стану. Доки є вільний час на вихідних — перевірте вашу особисту аптечку. Вона має бути укомплектована відповідно до ваших потреб та містити лише препарати, у яких не вийшов термін придатності«, - написала Супрун.

В.о. міністра написала, що має містити базовий набір, який має увійти до аптечки кожного:

2 пари рукавичок

клапан з плівкою для проведення штучного дихання

засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом

марлеві серветки різних розмірів

бинти марлеві нестерильні

еластичні бинти з можливістю фіксації

пластирі різних розмірів

термоковдра

атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому

велика хустина, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого

антисептичні засоби - дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки

жилет зі світловідбиваючими елементами, ліхтарик, маркер.

Чиновниця зазначила, що люди повинні бути готовими до надзвичайних ситуацій, особливо під час військового стану.