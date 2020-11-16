Волонтерка розповіла про війну за кисень в українських лікарнях

Через карантин вихідного дня волонтери на вихідні змушені переносити концентратори з офісу, який закривається, до гаража

Співзасновниця фонду «Свої», волонтерка Леся Литвинова, до якої зараз звертаються в тому числі за кисневими концентраторами, розповіла, що через карантин вихідного дня волонтери на вихідні змушені переносити концентратори з офісу, який закривається, до гаража.

Про це Литвинова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«У п'ятницю вночі приїхали двадцять концентраторів. Кілька днів до цього ми кроїли залишки і вмовляли «Потерпіть. Ось зараз. Зараз. Ми чекаємо». Двоє не дочекалися. Двоє людей, які могли б жити, померли. Прямо в лікарнях. В очікуванні кисню, якого там не вистачає на всіх. Я все ще ніяк не можу звикнути до того, що люди на іншому кінці дроту, почувши, що кисень є, кажуть: «Я сідаю в машину і їду. Він буде, коли я приїду, правда?». Хтось їде з іншого кінця міста, хтось з іншого кінця країни», – написала Литвинова.

Вона підкреслила, що у волонтерів більше немає вихідних.

«Точніше, вони є формально. Ми не можемо на вихідні потрапити в офіс – приміщення беруть під охорону. Зате можемо щоп'ятниці тягти апарати в гараж і видавати їх звідти. Ці вихідні були легкими. Всього чотири людини. Повинно було бути п'ять. Але п'ятий помер, поки онуки їхали до нас. Увечері в понеділок з 20 нових концентраторів залишилося два. І ще п'ять старих повернулися. Один з тих, що повернувся, встиг пережити дві смерті господарів і одне одужання за неповний місяць. Я щовечора кажу собі, що треба писати. Кожну історію. Про тих, хто вибрався. Про тих, хто помер», – розповіла вона.

Литвинова зазначила, що потрібно розповідати і про лікарів, які торгують доступом до кисню, і про інших – які у вихідний бігають по одиноким важким вдома.

«Про те, як жінка з села намагалася закласти будинок, що б купити концентратор для чоловіка в лікарню за 90 000. І про те, як постачальник не привіз апарат вагітній жінці, тому що по дорозі запропонували вдвічі більше. Про жінку, яка ночує в сараї, бо вдома задихається. Про чоловіка, який заборонив дружині брати у нас концентратор, тому що він сильний і впорається, а комусь гірше. І про його дружину, яка розуміє що таке «сатурація 75» і плаче в трубку від страху втратити його, відважного. І кожен вечір я розумію, що втомилася так, що не тільки писати – говорити з дітьми сил не залишилося. І хочу тільки одного – що б завтрашній день не приніс чергових смертей. І знаю, що все одно принесе», – розповіла волонтерка.

До кінця тижня волонтери «Свої» чекають ще 50 концентраторів.

«Вони вже оплачені і, судячи з усього, вже в країні. Я не знаю на скільки часу їх вистачить. Але сподіваюся, що на пару тижнів має вистачити. Чи ні. Тут уже важко прогнозувати. В «ковідній» табличці стали з'являтися записи «Хтось + 1», «Хтось + 2», «Хтось + 3». Це означає, що важко хворіє вся сім'я. Я не знаю скільки ми ще потягнемо, але треба пробувати. Зима, схоже, буде важкою», - резюмувала Литвинова.