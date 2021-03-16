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    За добу в Україні вакциновано майже 9 тис. осіб: названо регіони-лідери

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    Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого - За добу в Україні вакциновано майже 9 тис. осіб: названо регіони-лідери
    Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого
    Фото з відкритих джерел

    За 15 березня було зроблено на 6910 щеплень більше, ніж за попередню добу

    За минулу добу, 15 березня, в Україні вакциновано від коронавірусу 8928 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення однією дозою отримали 62083 особи. завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    За 15 березня було зроблено на 6910 щеплень більше, ніж за попередню добу (14 березня в Україні було вакциновано від коронавірусу 2018 осіб).

    Найбільшу кількість щеплень за 15 березня було проведено в Полтавській області – 690 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 5644 щеплення.

    Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

    Вакцинацію здійснювали 193 мобільні бригади з імунізації.

    Нагадаємо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    15 березня стало відомо, що головний санлікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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