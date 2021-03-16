За добу в Україні вакциновано майже 9 тис. осіб: названо регіони-лідери
За 15 березня було зроблено на 6910 щеплень більше, ніж за попередню добу
За минулу добу, 15 березня, в Україні вакциновано від коронавірусу 8928 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення однією дозою отримали 62083 особи. завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За 15 березня було зроблено на 6910 щеплень більше, ніж за попередню добу (14 березня в Україні було вакциновано від коронавірусу 2018 осіб).
Найбільшу кількість щеплень за 15 березня було проведено в Полтавській області – 690 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 5644 щеплення.
Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу
Вакцинацію здійснювали 193 мобільні бригади з імунізації.
Нагадаємо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.
15 березня стало відомо, що головний санлікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації.