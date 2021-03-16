За добу в Україні вакциновано майже 9 тис. осіб: названо регіони-лідери

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого

За 15 березня було зроблено на 6910 щеплень більше, ніж за попередню добу

За минулу добу, 15 березня, в Україні вакциновано від коронавірусу 8928 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення однією дозою отримали 62083 особи. завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За 15 березня було зроблено на 6910 щеплень більше, ніж за попередню добу (14 березня в Україні було вакциновано від коронавірусу 2018 осіб).

Найбільшу кількість щеплень за 15 березня було проведено в Полтавській області – 690 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 5644 щеплення.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Вакцинацію здійснювали 193 мобільні бригади з імунізації.

Нагадаємо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

15 березня стало відомо, що головний санлікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації.

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