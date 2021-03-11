Євросоюз визнає лише три препарати

Якщо у вас є два щеплення від Pfizer, Moderna чи оригінальної AstraZeneca, то ви можете вільно перетинати кордон Євросоюзу без результатів тестів та обов’язкового карантину

Для перетину кордону з Євросоюзом потрібно мати щеплення проти Covid-19 або ж мати негативний тест на коронавірус. В інакшому випадку подорожуючий повинен пройти карантин. Про це сьогодні повідомляє прикордонна служба Польщі.

«На польському кордонні досі діють обмеження для запобігання Covid-19. Як поляки, так і громадяни країн ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, які перетинають польський кордон, який є зовнішнім кордоном ЄС, підлягають обов’язковому карантину… Люди, щеплені проти Covid-19, або які мають негативний результат діагностичного тесту на SARS-CoV-2, звільняються з карантину після перетину як зовнішнього, так і внутрішнього кордону», – йдеться в повідомленні прикордонної служби.

Щодо тестів, то приймаються результати тестів на антигени та RT-PCR (ПЦР в реальному часі) молекулярні чи генетичні. При цьому негативні результати серологічних та касетних тестів не звільняють від карантину.

Після перетину кордону виключення щодо карантину встановленні для екіпажу літаків, моряків, водіїв вантажівок, студентів, прикордонників, дипломатів та ін.

Що стосується вакцин, то в Євросоюзі визнаються такі препарати:

Comirnaty від Pfizer/BioNTech (з 21 грудня 2020 року) Covid-19 Vaccine Moderna від Moderna Biotech Spain (з 6 січня 2021 року) Covid-19 Vaccine AstraZeneca від AstraZeneca AB (з 29 січня 2021 року).

Слід зазначити, що серед визнаних ЄС вакцин немає препаратів індійського та китайського походження. Саме їх закуповує України.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого вакцинують індійською Covishield (аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca).

На днях стало відомо, що Ізраїль не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield індійського виробництва.

На початку березня в нашій країні зареєстрували вакцину китайського виробника Sinovac.

У рамках механізму Covax в Україну надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється в Південній Кореї. На початках влада Україна повідомляла про домовленості щодо поставок вакцин від Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Сергій Чепінський, для «Главкома»

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