ВООЗ сьогодні розгляне питання безпеки вакцини AstraZeneca

Близько 15 країн призупинили застосування британсько-шведської вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів

Засідання комітету з безпеки вакцин відбудеться 16 березня

Комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 16 березня розгляне питання, пов'язані з безпекою вакцини виробництва AstraZeneca.

Про це повідомляє AFP.

«Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин вивчає наявні дані, знаходиться у тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів та проведе зустріч з цього питання (16 березня, – ред)», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Зокрема, напередодні Іспанія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також 15 березня стало відомо, що Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених побічних реакцій на вакцину.

Як повідомлялося, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Слід зазначити, що в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.