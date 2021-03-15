Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації
Ляшко захворів у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield. Він пояснив на своїй сторінці у Facebook, що занедужав у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.
Також Ляшко зазначив, що не потрібно через цей випадок розганяти зраду. «Отримав позитивний ПЛР на Covid-19. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи», – написав Ляшко.
За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 % з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.
Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні дозволять використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.
Екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко та народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко в один день зробили щепленняцією вакциною. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також вакцинувався від коронавірусу.
Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.