Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації

За словами Ляшка, ефективність вакцини Covishield становить 76 % з 22 по 90 день

Ляшко захворів у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield. Він пояснив на своїй сторінці у Facebook, що занедужав у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Також Ляшко зазначив, що не потрібно через цей випадок розганяти зраду. «Отримав позитивний ПЛР на Covid-19. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи», – написав Ляшко.

За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 % з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

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