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    Ляшко назвав терміни Covid-вакцинації вчителів

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    Коли конкретно почнеться вакцинація заступник глави МОЗ не сказав - Ляшко назвав терміни Covid-вакцинації вчителів
    Коли конкретно почнеться вакцинація заступник глави МОЗ не сказав

    Колективний імунітет формується при досягненні рівня в 95% вакцинованого населення, нагадав головний санітарний лікар

    Українських вчителів щеплять від коронавірусу до початку наступного навчального року.

    Про це в інтерв'ю «УП. Життя» розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    При цьому він не сказав, коли конкретно почнеться вакцинація.

    Ляшко нагадав, що колективний імунітет формується при досягненні рівня в 95% вакцинованого населення.

    «Нам необхідно створити імунний прошарок, що не дозволить циркулювати вірусу з такою інтенсивністю, яка може призводити до виникнення спалахів і значних госпіталізацій. Цього нам вдасться досягти вже за наявності 60% імунітету у населення нашої країни», – зазначив санітарний лікар.

    Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації.

    Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні дозволять використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

    Екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко та народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко в один день зробили щепленняцією вакциною. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також вакцинувався від коронавірусу.

    Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

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    Теги: українці Україна щеплення імунітет вакцинація вчитель коронавірус Віктор Ляшко
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