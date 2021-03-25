Зеленський звільнив виробників Covid-вакцини від відповідальності за наслідки щеплень
Глава держави підписав закон, який забезпечує можливість отримання Україною вакцин проти Covid-19 за програмою Covax
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Наголошується, що закон забезпечить можливість України в отриманні Covid-препаратів провідних виробників за програмою глобального механізму Covax.
Також документ допоможе у проведенні широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізувати ризик посилення або повторної хвилі захворюваності Covid-19, що буде сприяти пом'якшенню навантаження на систему охорони здоров'я.
Наголошується, що згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів від Covid-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за рішенням Кабінету міністрів має право приймати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів від коронавірусу.
«Зокрема, мова йде про звільнення від відповідальності виробника і/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкціями, за будь-які наслідки, викликані застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти Covid-19», – йдеться в повідомленні.
При цьому у разі настання таких наслідків уряд забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат в порядку, встановленому Кабміном.
Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування і діє протягом чотирьох років.