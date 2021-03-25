Зеленський звільнив виробників Covid-вакцини від відповідальності за наслідки щеплень

Глава держави підписав закон, який забезпечує можливість отримання Україною вакцин проти Covid-19 за програмою Covax

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким знімається відповідальність з виробників вакцин від коронавірусу за можливі наслідки після щеплення. Документ був розроблений на підставі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Наголошується, що закон забезпечить можливість України в отриманні Covid-препаратів провідних виробників за програмою глобального механізму Covax.

Також документ допоможе у проведенні широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізувати ризик посилення або повторної хвилі захворюваності Covid-19, що буде сприяти пом'якшенню навантаження на систему охорони здоров'я.

Наголошується, що згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів від Covid-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за рішенням Кабінету міністрів має право приймати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів від коронавірусу.

«Зокрема, мова йде про звільнення від відповідальності виробника і/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкціями, за будь-які наслідки, викликані застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти Covid-19», – йдеться в повідомленні.

При цьому у разі настання таких наслідків уряд забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат в порядку, встановленому Кабміном.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування і діє протягом чотирьох років.