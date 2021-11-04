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    Фейки про Covid-19: Нацрада призначила перевірку каналу Шуфрича

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    Перевірку призначене через розповсюдження недостовірної інформації - Фейки про Covid-19: Нацрада призначила перевірку каналу Шуфрича
    Перевірку призначене через розповсюдження недостовірної інформації
    фото з відкритих джере

    Нацрада з питань телебачення та радіомовлення перевірить телеканал UkrLive

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу UkrLive (ТОВ «Телепростір», Київ) через поширення в ефірі необ’єктивної інформації щодо пандемії Covid-19 і дезінформаційних тверджень.

    Таке рішення Нацрада ухвалила на засіданні 4 листопада.

    Під час моніторингу 29 жовтня Нацрада зафіксувала в передачі «Український формат» висловлювання економічного експерта, президента українського аналітичного центру Олександра Охріменка щодо пандемії Covid-19, які «можуть загрожувати або спричинити серйозні ризики для життя і здоров’я населення України та системи охорони здоров’я».

    Так, у прямому ефірі Охріменко публічно висловився про те, що в Україні немає епідемії Covid-19, а захворювання населення не тільки в Україні, але й в інших країнах світу викликані сезонним грипом і мають характер історичної норми. Він закликав відмінити боротьбу з епідемією Covid-19: «Відмініть надбавки за коронавірус, відмініть боротьбу з коронавірусом – коронавірус зникне». На його думку, характер масових захворювань в Україні не містить загроз здоров’ю і життю людей, а тому не потребує заходів із вакцинації. Її він назвав лише можливістю для корупційних дій.

    Передача «Український формат» транслювалася також у повторі. На думку Нацради, це давало можливість телерадіоорганізації здійснити редакційний контроль і не допустити поширення інформації, яка може зашкодити здоров’ю людей та спотворити їх свідомий вибір щодо необхідності вакцинації.

    Отже, зазначає Нацрада, телеканал допустив повторну трансляцію передачі з недостовірною, необ’єктивною інформацією щодо коронавірусу та вакцинації.

    Крім того, 2 листопада в ефірі мовника зафіксовано репортаж із включенням до студії виступу Віктора Медведчука, в якому пролунала заява щодо механізмів “зовнішнього управління” в Україні і в цілому в питаннях системи державного устрою нашої країни.

    Регулятор також аналізуватиме поширену в ефірі каналу заяву Віктора Медведчука, “що містила твердження дезінформації”.

    Перевірку буде проведено у період із 19 листопада по 3 грудня. Компанія має надати Національній раді необхідні документи і матеріали до 24 листопада.


    Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та голова Комітету ВР з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником ТОВ «Телепростір» (телеканал UkrLive).

    Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка. «Ви негідник», – кричав нардеп від ОПЗЖ Шуфрич голові МОЗ.

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    Теги: Нестор Шуфрич
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    Фейки про Covid-19: Нацрада призначила перевірку каналу Шуфрича