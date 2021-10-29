Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка (відео)

«Ви негідник», – кричав нардеп від ОПЗЖ Шуфрич голові МОЗ

Чинний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко нестиме відповідальність за провал вакцинації та кількість померлих від коронавірусної хвороби «якщо не при цій владі, то при наступній». Про це під час перебування голови МОЗ Віктора Ляшка біля центрального мікрофону у ток-шоу «Право на владу» заявив народний депутат від ОПЗЖ, колишній міністр надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич.

Попри обіцянки на початку свого виступу «бути максимально стриманим», Нестор Шуфрич доволі швидко перейшов на крик та звинувачення на адресу голови МОЗ.

«Вікторе, я не думав, що вам вистачить совісті сьогодні прийти сюди, тому, що з 66204 смертей наших громадян більш ніж половина – це ваша особиста провина», – заявив скандальний нардеп.

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Під час виступу Шуфрич неодноразово підкреслював, що на чинного міністра охорони здоров’я чекає відповідальність. Свої емоції політик виправдовував тим, що нещодавно на коронавірус перехворіла його донька.

Також Шуфрич вважає, що провина у провалі кампанії з вакцинації лежить не на українцях, а виключно на чинному уряді.

Після того, як Віктор Ляшко почав відповідати на закиди народного депутата, той підійшов впритул до опонента майже і продовжував сварку, навіть попри зауваження ведучої. Пізніше Шуфрич повернувся на своє місце у студії.

Також у студії політичного ток-шоу секретар РНБО зробив страшний прогноз щодо того, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

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