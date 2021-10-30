Шуфрич розказав, після якої вакцини його дружина вирішила вколоти іншу

Шуфрич розповів, яку вакцину вибрали в його родині, і чому дружині довелося перевакциновуватися

Дружина Шуфрича прищепилась російською вакциною «Спутник V», сам Нестор Шуфрич вакцинувався CoronaVac

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич заявив, що його дружина спочатку вакцинувалась російською вакциною «Спутник V». Про це він повідомив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Буквально чотири дні назад я отримав негативний тест. Хворів я вперше за півтора року пандемії. Було підозр більше, але хворів перший раз після вакцинації CoronaVac. Я відмовився від Pfizer, яким дали можливість вакцинуватися народним депутатам... Дружина (щепилась вакциною) Johnson. Відверто зараз скажу – перед тим «Спутником». І моя чотирирічна донька захворіла», – заявив Шуфрич.

Вакцину «Спутник V» зареєстрували в Росії 11 серпня 2020 року, а її застосування для літніх людей у РФ схвалили наприкінці грудня. В основі вакцини використовується аденовірусний вектор з вбудованим у нього фрагментом генетичного матеріалу SARS-CoV-2, що кодує інформацію про структуру S-білка шипа вірусу.

Однак вакцина так і не здобула схвалення ВООЗ.

Нагадаємо, також Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка.

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