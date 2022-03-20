24 доба війни: яка наразі ситуація на фронті

Рашисти відновлюють свої втрати застарілою та частково несправною технікою

Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, стало відомо, коли Україна отримає від США системи ППО.

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