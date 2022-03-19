ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

Ще один російський командир, який свого часу зрадив батьківщину, поплатився життям

Українські бійці ліквідували ще одного російського командира – заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія. Про це у своєму блозі повідомив його знайомий, президент консалтингової групи «Сприяння» Костянтин Царенко.

Де і за яких обставин загинув замком флотом, не повідомляється.

Про Палія відомо, що він навчався у школі у Північноморську Мурманської області, 1992 року закінчив Київське вище військово-морське політичне училище за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство.

Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві, але вже у березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу вибув на Північний флот. У серпні-вересні 2008 р. брав участь в операції у війні проти Грузії.

Був замкомандувачем Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

Також українські військові ліквідували командира полку ВДВ полковника Сухарєва.

Крім того, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.

7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.