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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

    Капітан першого рангу Палій тепер &laquo;вантаж 200&raquo; - ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
    Капітан першого рангу Палій тепер «вантаж 200»
    фото з відкритих джерел

    Ще один російський командир, який свого часу зрадив батьківщину, поплатився життям

    Українські бійці ліквідували ще одного російського командира – заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія. Про це у своєму блозі повідомив його знайомий, президент консалтингової групи «Сприяння» Костянтин Царенко.

    Де і за яких обставин загинув замком флотом, не повідомляється.

    Про Палія відомо, що він навчався у школі у Північноморську Мурманської області, 1992 року закінчив Київське вище військово-морське політичне училище за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство.

    Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві, але вже у березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу вибув на Північний флот. У серпні-вересні 2008 р. брав участь в операції у війні проти Грузії.

    Був замкомандувачем Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.

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    Нагадаємо, напередодні Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

    Також українські військові ліквідували командира полку ВДВ полковника Сухарєва.

    Крім того, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.

    7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

    А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна президент педагог громадянство окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ