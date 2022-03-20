У РФ почалося розслідування щодо військовослужбовців, які відмовились від участі в бойових діях

Втікачі підбурювали решту повертатися додому

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої «Херсонської народної республіки», – йдеться в повідомленні.

Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової «картинки».

Нагадаємо, стало відомо, яка ситуація на фронті станом на кінець 24 доби війни.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ.

Тим часом генерал США спрогнозував, скільки часу рашисти ще зможуть воювати.

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