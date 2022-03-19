Скільки часу рашисти ще зможуть воювати: прогноз генерала США

Уже за тиждень Росія виснажиться

Путін недооцінив реакцію України на вторгнення. Російські війська виснажаться в наступні 7-8 днів. Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес. Про це інформує «24 канал».

За його словами, у росіян проблеми, і вони про це знають.

«Думаю, в наступні сім днів Росія виснажиться. У них немає достатньо амуніції, вони зазнають дуже великих втрат і мають проблеми з особовим складом – тому вони просять Сирію дати бійців, тому вони просять Китай допомогти їм», – сказав генерал.

На думку Бена Ходжеса, приблизно тиждень відділяє нас від моменту, коли відповідне становище повністю зупинить росіян. Проте вони все ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами.

«Але їхня здатність взяти Київ чи інше велике місто – наприклад, Одесу – думаю, через сім днів вони будуть нездатні на це. І тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, як от логістична підтримка, покращаться», – заявив генерал.

Нагадаємо, раніше генерал США оцінив шанси росіян оточити Київ.

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