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США заблокували участь Росії у конференції МАГАТЕ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США заблокували участь Росії у конференції МАГАТЕ
фото з відкритих джерел

Станом на 21 жовтня нікому візи з делегації РФ не видали

Делегація країни-агресорки не візьме участі у Міжнародній міністерській конференції МАГАТЕ у США, оскільки американська сторона не видала візи представникам «Росатому» та Ростехнагляду. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається у повідомленні, запити на отримання віз для членів делегації передані завчасно, але станом на 21 жовтня нікому візи не видали. «Таким чином, американська сторона, по суті, заблокувала участь Росії у цій міжнародній конференції МАГАТЕ», – додали в корпорації.

Нагадаємо, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче. Також глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

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Теги: росія США візи МАГАТЕ

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