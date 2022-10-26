«Брудна бомба» України. Рада безпеки ООН провела закрите засідання на запит Росії, – Reuters

Заступник посла Великої Британії в ООН вважає, що звинувачення Росії щодо «брудної бомби» є дезінформацією

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй у вівторок, 25 жовтня, провела закрите засідання на прохання РФ, під час якого обговорила звинувачення агресора на адресу України у нібито створенні «брудної бомби». Про це повідомляє Reuters.

Заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі зазначив, що Росія під час засідання не надала жодних нових доказів на користь своїх заяв.

«Ми не бачили і не чули ніяких нових доказів... Це лише витрачає наш час. Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися», – наголосив він.

Водночас, заступник посла РФ у ООН Дмитро Полянський заявив, що його держава нібито «цілком задоволена» засіданням, бо змогла «підвищити рівень обізнаності».

«Я не проти того, щоб люди казали, що Росія кричить «Вовк!», якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка потенційно загрожує всій Землі», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, які докази Росія має на підтвердження своїх заяв, Полянський зазначив, що це розвідувальна інформація, яка була передана західним колегам з «необхідним рівнем допуску».

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.