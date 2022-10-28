Головна Світ Політика
search button user button menu button

МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі

Юрій Лящук
glavcom.ua
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
Інспектори МАГАТЕ проведуть верифікаційну діяльність в Україні
фото з відкритих джерел

Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в Україні

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив, що інспектори агентства цього тижня «проведуть верифікаційну діяльність» у двох місцях в Україні після письмового запиту українського уряду. Про це повідомляє пресслужба міжнародної організації.

«Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і запевнити, що немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності», – сказав Ґроссі.

Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві «брудних бомб» у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.

У МАГАТЕ зауважують, що місяць тому було перевірено одне з двох місць – там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

Нагадаємо, також глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Також російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Також на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Читайте також: Як врятуватись від «брудної бомби», ядерної зброї чи аварії на АЕС: інструкція РНБО
Теги: МАГАТЕ Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США заблокували участь Росії у конференції МАГАТЕ
США заблокували участь Росії у конференції МАГАТЕ
21 жовтня, 18:14
Ворог поширює фейки, щоб відволікти увагу суспільства 
Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 
24 жовтня, 13:24
МАГАТЕ погодилося відправити експертів на ядерні об’єкти України
Заяви РФ про «брудну бомбу»: Кулеба пояснив користь для України від співпраці з МАГАТЕ
25 жовтня, 12:29

Політика

МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
Його цілі не змінились: Білий дім відреагував на затяжну промову Путіна
Його цілі не змінились: Білий дім відреагував на затяжну промову Путіна
Чекає на зручний момент: дипломат розповів про роль Китаю у війні Росії з Україною
Чекає на зручний момент: дипломат розповів про роль Китаю у війні Росії з Україною
Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії
Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії
Шольц провів першу розмову із Сунаком: лідери поговорили про Україну та Путіна
Шольц провів першу розмову із Сунаком: лідери поговорили про Україну та Путіна
США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 
США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
31K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
30K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
23K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
23K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
23K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
26 жовтня, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту