МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі

Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в Україні

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив, що інспектори агентства цього тижня «проведуть верифікаційну діяльність» у двох місцях в Україні після письмового запиту українського уряду. Про це повідомляє пресслужба міжнародної організації.

«Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і запевнити, що немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності», – сказав Ґроссі.

Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві «брудних бомб» у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.

У МАГАТЕ зауважують, що місяць тому було перевірено одне з двох місць – там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

Нагадаємо, також глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Також російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Також на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».