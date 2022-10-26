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«Брудна бомба» України. Буданов прокоментував вигадки Кремля

Альона Боженко
glavcom.ua
«Брудна бомба» України. Буданов прокоментував вигадки Кремля
Буданов прокоментував фейк Кремля про «брудну бомбу»
фото: gur.gov.ua

Буданов назвав жартом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»

Україна не розробляє «брудну бомбу», як бездоказово стверджує Росія. Про це телеканалу CNN заявив начальник Головного управління розвідки України генерал Кирило Буданов.

«Це питання стало подібним на жарт. І моя відповідь пряма: ми не готуємося. Ми не працюємо над «брудною бомбою», – сказав Буданов.

Він нагадав, що Україна запросила інспекторів МАГАТЕ на об’єкти, на яких, як стверджує Росія, розробляються бомби.

«Абсолютно підтримуємо візит місії МАГАТЕ та чекаємо на них. Ми чекаємо, коли вони відвідають усі ядерні об'єкти», – сказав Буданов.

Начальник Головного управління розвідки України додав, що чим раніше вони прибудуть, то швидше Україна зможе зняти звинувачення Кремля.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

До слова, аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадують, що нещодавні заяви Росії про «українську брудну бомбу» не є чимось новим – російська пропаганда уже неодноразово поширювала фейки нібито про підготовку застосування Україною такої зброї. У центрі вважають, що Росії навряд чи вдасться переконати світ у реальності загрози «української брудної бомби», однак ці заяви викликають занепокоєння.

До слова, глава МЗС Росії Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати «брудну бомбу».

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Теги: росія пропаганда Міноборони Україна президент МАГАТЕ

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