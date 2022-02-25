Щастя розбите на 80%. Голова Луганської ОДА повідомив про ситуацію в області

Гайдай: «Новоайдар: Підірвано «новий» та «старий» мости. Щастя: 80% міста знищено»

Місто Щастя на Луганщині знищено на 80%, а в Новоайдарі підірвано два мости. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

«Новоайдар: Підірвано «новий» та «старий» мости. Щастя: 80% міста знищено! Обстріли не вщухають нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Обстріляні з градів шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Завтра знову будемо намагатися організувати евакуацію», – написав Гайдай.

Голова ОДА також зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. «Старобільськ: внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла. Обстріли Золотого та Новотошківського. У Нижньому пошкоджені житлові будинки. Два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній. У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію. Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі. Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок», – написав Гайдай.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ.