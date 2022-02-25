Російські окупанти завдали точкових ударів по аеродрому в Миргороді
Внаслідок атаки ніхто не постраждав
Ворог завдав точкових ударів по аеродрому у Миргороді. Про це повідомляє Миргородська міська рада у Facebook.
«Щойно завдано точкові удари по нашому аеродрому, жертв немає», – йдеться у повідомленні.
У міськраді закликали громадян зберігати спокій та не панікувати.
Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.
Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.
Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.
«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.
За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.