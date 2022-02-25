40 годин відсічі окупантам. Резніков звернувся до жителів РФ

«За кілька днів інтервенції в Україну було знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі», – сказав міністр

«Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували»

Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ. підкреслив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі. Наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи», – зазначив він.

Крім того, Резніков російською мовою звернувся до жителів РФ, у першу чергу – до жінок, матерів, подруг російских солдат і офицерів.

«За кілька днів інтервенції в Україну було знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі. Правитель Росії став убивцею. Вбивцею не лише українців, а й росіян», – сказав міністр.

«Ми знаємо, що зараз до армії по всій Росії терміново забирають хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що конрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що на них чекає. Переховуйте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст», – підкреслив Резніков.

Міністр оборони закликав росіян виходити на вулиці, вимагати зупинити війну, вивести російську армію з України.

«Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви можете все змінити, щоб не шкодувати потім. Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні», – додав він.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.