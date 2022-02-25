Держспецзв’язку просить повідомляти поліцію про фіолетове світло у вікнах

Держспецзв’язку просить попереджати про фіолетове світло у вікнах

Фіолетовими ліхтарями у вікнах прокладений маршрут для авіації окупантів

Держспецзв’язку просить попереджати про фіолетове світло у вікнах будинків. Про це йдеться у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

«Якщо побачили фіолетове світло у вікнах будинків – негайно повідомляйте правоохоронців та українські ЗМІ! Дуже важливо, поширюйте!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, о 20:57 повідомила КМДА про загрозу авіаудару, усім терміново слід сховатися в укриття.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.