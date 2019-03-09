«Укроборонпром» застерігає від політизації оборонно-промислового комплексу



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В «Укроборонпромі» назвали заяви Андрія Білецького маніпуляціями

ДК «Укроборонпром» наголошує, що інформаційний простір країни і надалі струшують вкидання, що мають ознаки маніпуляції, дезінформації або очевидної некомпетентності. Такими можна вважати, зокрема, заяви народного депутата Андрія Білецького про десятки заводів Східної Європи, які пропонують Україні співпрацю в галузі ремонту і модернізації військової техніки радянського виробництва, готові поставляти широку номенклатуру комплектуючих, і в цілому – про «безмежності запасів запчастин в Європі». Про це йдеться в повідомленні «Укроборонпрому».

«Змушені інформувати пана Білецького, що внаслідок інтеграції країн Східної Європи до НАТО, запаси радянських озброєнь і запчастин там практично вичерпані. Тому теза шанованого депутата щодо «безмежності» досить суперечлива. До того, із цієї заяви виглядає очевидним нечітке розуміння спікером таких принципових термінологічних нюансів, як звичайний ремонт техніки і постачання запасних частин поточного виробництва», - сказано в повідомленні.

«Укроборонпром» інформує, що попри об’єктивні труднощі, Концерн розвиває співробітництво з іноземними партнерами, зокрема із бронетанкововими підприємствами Східної Європи.

«Приміром, Укроборонпром і чеська компанія Excalibur підписали меморандум про розробку, виробництво і маркетингове просування продукції у галузі бронетехніки. Підписання цього документа – можливість для Концерну отримати стратегічного партнера у країні-члені НАТО. Нещодавно делегація Укроборонпрому організувала у Чехії неформальний форум оборонних підприємств», - зазначили у концерні.

«Окрім того, просувається двостороння співпраця із польським оборонним холдингом PGZ. Підприємства концерну активно працюють із польською стороною у проекті модернізації танка Т-72 АМТ. Під час виставки MSPO 2018 (м Кельце, Польща) підписано меморандум із Wojskowe Zaklady Motorzacyjne (WZM) про спільну модернізацію БРМ «Мангуст» виробництва Миколаївського бронетанкового заводу. Там же укладено угоду із ізраїльською U.F.B Technologies Ltd, що дозволяє Україні забезпечити підприємства бронетанкового і авіабудівного кластерів полімерними і композитними комплектуючими, вирішити завдання в області імпортозаміщення та підвищення конкурентоспроможності продукції на світових ринках», - розповіли в «Укроборонпромі».

В концерні наголошують, що заяви Білецького, «посилені словами представника однієї з приватних компаній пана Носова, щодо начебто обмеження в допуску недержавних компаній до виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), не відповідають дійсності». «Свідченням цього є те, що близько 60% державного оборонного замовлення виконують недержавні підприємства», - зазначили в «Укроборонпромі».

«Наразі не існує перешкод до участі зазначеного або будь-якого іншого профільного підприємства у роботі з МО України. Укроборонпром готовий надати пану Носову відповідні консультації та належну методичну допомогу. Особливо з огляду на те, що той зовсім нещодавно працював на одному із підприємств-спецекспортерів Концерну», - йдеться в повідомленні.

Також «Укроборонпром» розвиває активну співпрацю із Лігою приватних підприємств ОПК. «Однією з наших спільних ініціатив є необхідність розсекретити значні масиви інформації у частині формування та реалізації ДОЗ. Нагадаємо, що Концерн є розробником нового проекту Закону про ДОЗ», - інформують у концерні.

«Відзначаємо, що за останні тижні практично усі штаби кандидатів в президенти України посилилися експертами, що мають досвід роботи в Укроборонпромі. Це свідчить про сильну кадрову школу концерну. Але водночас – про готовність політизувати діяльність стратегічно важливої для держави галузі. З огляду на це, застерігаємо від спокуси подальшої політизації тематики ОПК. Заяви і вигадки, непідтверджені фактами, негативно впливають на обороноздатність держави, звужують коло можливостей для ВТС України і послаблюють позиції Укроборонпрому на міжнародних ринках. В умовах війни українським політикам варто ретельніше зважувати політичні ризики і рівень професійної компетенції, оцінюючи діяльність національного ОПК і стан міжнародного ВТС України», - підкреслили в «Укроборонпромі».