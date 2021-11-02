  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Депутат&nbsp; розглядав в телефоні Range Rover - «Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією
    Депутат  розглядав в телефоні Range Rover
    Фото: Апостроф

    Народний обранець вибирав машину від час обговорення в парламенті ситуації з коронавірусом

    На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 2 листопада, член депутатської групи "За майбутнє" Петро Юрчишин розглядав в телефоні Range Rover під час обговорення епідемії коронавірусу в Україні.

    Відповідні фото у залі засідань ВР зробив кореспондент «Апострофа» Роман Пєтушков.

    На знімках видно, що депутат уважно розглядає фото на екрані телефону і повністю поглинений цим процесом, а те, що відбувається в залі, його не цікавить.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією
    «Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією
    «Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією


    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада зібралась на позачергового засідання.

    Засідання скликали на вимогу президента Володимира Зеленського.

    У порядку денному передбачено 13 питань

    Додамо, спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.

    Теги: депутат час За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією