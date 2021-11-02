«Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією

Народний обранець вибирав машину від час обговорення в парламенті ситуації з коронавірусом

На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 2 листопада, член депутатської групи "За майбутнє" Петро Юрчишин розглядав в телефоні Range Rover під час обговорення епідемії коронавірусу в Україні.

Відповідні фото у залі засідань ВР зробив кореспондент «Апострофа» Роман Пєтушков.

На знімках видно, що депутат уважно розглядає фото на екрані телефону і повністю поглинений цим процесом, а те, що відбувається в залі, його не цікавить.



Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада зібралась на позачергового засідання.

Засідання скликали на вимогу президента Володимира Зеленського.

У порядку денному передбачено 13 питань

Додамо, спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.