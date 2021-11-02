«Тяжка» буденність: нардепу в Раді машина цікавіша за боротьбу з епідемією
Народний обранець вибирав машину від час обговорення в парламенті ситуації з коронавірусом
На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 2 листопада, член депутатської групи "За майбутнє" Петро Юрчишин розглядав в телефоні Range Rover під час обговорення епідемії коронавірусу в Україні.
Відповідні фото у залі засідань ВР зробив кореспондент «Апострофа» Роман Пєтушков.
На знімках видно, що депутат уважно розглядає фото на екрані телефону і повністю поглинений цим процесом, а те, що відбувається в залі, його не цікавить.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада зібралась на позачергового засідання.
Засідання скликали на вимогу президента Володимира Зеленського.
У порядку денному передбачено 13 питань
Додамо, спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.