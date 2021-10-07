Верховна Рада привітала Путіна з днем народження відомою піснею (відео)

Ініціатором привітання став депутат Олексій Гончаренко

Кандидат у спікери та депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження відомою пісенькою харківських вболівальників. Частина депутатів підспівала слова пісні.

«У нас у світі є іменинник. Звати його Володимир Путін. Давайте вперше та разом нагадаємо йому на увесь світ українську народну пісню. До речі, з Харкова. Давайте скажемо: «Путін х...о ла-ла-ла.» От так і будемо працювати», – завершив свій палкий виступ Гончаренко.

7 жовтня незмінний володар Росії протягом двох останніх десятиліть, людина, що тримає у постійній напрузі та очікуванні лиха не тільки сусідні країни, а і практично весь світ, Володимир Путін святкує день народження. Йому виповнюється 69 років.

Нагадаємо, раніше Путін знайшов причину, щоб вийти з двотижневої самоізоляції.

Також сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

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