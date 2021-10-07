Як Верховна Рада обирала нового спікера (відео)

На посаду голови Ради висунули п'ять кандидатур

Дмитра Разумкова звільнили з посади спікера Верховної ради України. Народні депутати висунули п'ять кандидатів на цю посаду. На посаду нового голови Верховної Ради висунули народних депутатів Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевичу, Гео Лероса та Олексія Гончаренка. Стефанчука висунула фракція «Слуга народу». Железняка висунули обранці від «Голосу». Лерос і Гончаренко запропонували кандидатури один одного. «Європейська солідарність» висунула Зінкевич. Ірина Геращенко просила надати день на підготовку її декларації, але цього не задовольнили. Головуюча віцеспікер Олена Кондратюк наголосила, що всі фракції та депутати можуть висувати кандидатури, потім їх будуть обговорювати і буде час подати документи.

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, саме керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що «Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова.