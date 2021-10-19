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    Стефанчук скликав позачергове засідання Ради на вимогу президента

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    Позачергове засідання парламенту&nbsp;має відбутися у четвер - Стефанчук скликав позачергове засідання Ради на вимогу президента

    Позачергове засідання парламенту має відбутися у четвер

    фото: unian

    До порядку денного внесено 14 пунктів, зокрема декілька законопроєктів про ратифікацію угод

    Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту.

    Про це повідомляє пресцентр Верховної Ради у Facebook.

    До порядку денного внесено 14 пунктів, зокрема декілька законопроєктів про ратифікацію угод. Позачергове засідання, яке напередодні ініціював президент Володимир Зеленський, має відбутися у четвер після пленарного засідання.

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    фото: verkhovna.rada / Facebook
    фото: verkhovna.rada / Facebook

    Зокрема, у порядку денному, який пропонує президент, проєкт закону №4507 про енергоефективність та проєкт закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал.

    Зеленський пропонує розглянути проєкт закону про альтернативні види палива №5464 щодо розвитку біометану та про приєднання України до конвенції про Європейський інститут лісу №0094.

    Також запланована ратифікація кількох угод із європейськими країнами.

    Зазначимо, сьогодні Рада прийняла новий закон, який дозволяє уряду призначати директора НАБУ.

    Також на засіданні депутатку Буймістер виключили з фракції «Слуга народу».

    Ще нардепи розблокували підписання закону про олігархів.

    До слова, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

    Детальніше читайте у матеріалі: Бізнес-тренер, хімік, психолог, гітарист… Досьє на першого віцеспікера Олександра Корнієнка
    Теги: Верховна Рада закон політика Володимир Зеленський президент Руслан Стефанчук
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    Стефанчук скликав позачергове засідання Ради на вимогу президента