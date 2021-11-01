Спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами

Задля уникнення втручання у депутатську діяльність народним обранцям буде запропоновано надати сертифікат або результат тесту

У вівторок нардепи мають ухвалити постанову, яка заборонить усім: і депутатам, і журналістам відвідувати будівлю парламенту нещепленим або без ковід-тесту.

У Верховній Раді мають намір провести моніторинг, щоб визначити кількість нещеплених депутатів, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу після Погоджувальної ради.

«Кожен депутат має пред'явити сертифікат про щеплення або піддаватися ПЛР чи швидкому тесту», – зауважив Стефанчук.

Задля уникнення втручання у депутатську діяльність народним обранцям буде запропоновано саме такий вибір, наголосив спікер. «Верховна Рада готова, ми проводимо щеплення в стінах Ради, у нас є мобільні бригади», – підкреслив Стефанчук.

Також спікер повідомив, що у готелях "Київ" та "Національний", які розташовані біля Верховної Ради у Києві, працюватимуть мобільні пункти вакцинації для всіх охочих.

«За попередніми домовленостями, враховуючи кількість охочих в Україні, які хочуть вакцинуватися, наскільки я знаю, у готелях "Київ" та "Національний" будуть відкриті пункти вакцинації для всіх охочих.Тому всі, хто бачить черги, будь ласка, приїжджайте до цих готелів, які належать Управлінню Верховної Ради, ми там також будемо організовувати мобільні пункти вакцинації», – закликав спікер.

Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу зауважив, що у Раді є депутати, які відмовляються надавати дані про щеплення.

«Що з цим робити, ми поки не визначились, але ми приймемо так звану «ковідну постанову», яка буде стосуватися всіх...всі, хто не мають вакцинації, повинні мати свіжий тест або пройти на місці безкоштовний антиген-тест, який займає 15 хвилин, це буде організовано у стінах Верховної Ради», – повідомив Арахамія.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі