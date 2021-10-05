Стефанчук закрив засідання Ради через відсутність порядку денного

Руслан Стефанчук: враховуючи те, що порядок денний не затверджений, я, як головуючий, вимушений оголосити закритим пленарне засідання

Верховна Рада повернеться до роботи у звичайному режимі у середу, 6 жовтня

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту у зв‘язку з відсутністю затвердженого Погоджувальною радою порядку денного.

«Враховуючи те, що Погоджувальна рада, як про це заявлялося на початку, не затвердила порядок денний, який ми сьогодні мали розглядати, і ми це обговорили на засіданні керівників фракцій та депутатських груп, була внесена пропозиція трьома фракціями та групами. Вони звернулися до голови Верховної Ради невідкладно зібрати Погоджувальну раду та визначитися все-таки з порядком денним, за яким ми будемо працювати. Враховуючи те, що порядок денний не затверджений, я як головуючий вимушений оголосити закритим пленарне засідання Верховної Ради України», – цитує Стефанчука «Укрінформ»..

Він висловив сподівання, що незабаром буде проведено Погоджувальну раду й ухвалено тижневий порядок денний. Перший віцеспікер також поінформував, що Верховна Рада повернеться до роботи у звичайному режимі у середу, 6 жовтня.

На пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Нагадаємо, Рада не підтримала відсторонення Стефанчука від ведення засідань.

Також, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌