На вимогу президента. Рада збереться на позачергове засідання 2 листопада

У порядку денному передбачено 13 питань

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 2 листопада. Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

«Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №388 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 2 листопада 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Засідання скликається на вимогу президента Володимира Зеленського, воно розпочнеться о 16:00 2 листопада.

У порядку денному передбачено 13 питань:

проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (№ 6197); проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230); проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630); проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (№ 5067); проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів» (№ 5719); проєкт закону «Про внесення змін до статті 9-2 Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання» (№ 6121); проєкт постанови «Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) (№ 6154); проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» (№ 6084); проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення» (№ 5873); проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (№ 5694); проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами» (№ 4542); проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій» (№5253-1); проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» (№2553).

До слова, спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.