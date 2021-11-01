  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На вимогу президента. Рада збереться на позачергове засідання 2 листопада

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Засідання парламенту&nbsp;розпочнеться о 16:00 2 листопада - На вимогу президента. Рада збереться на позачергове засідання 2 листопада
    Засідання парламенту розпочнеться о 16:00 2 листопада
    фото: rada.gov.ua

    У порядку денному передбачено 13 питань

    Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 2 листопада. Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

    «Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №388 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 2 листопада 2021 року», – йдеться у повідомленні.

    Засідання скликається на вимогу президента Володимира Зеленського, воно розпочнеться о 16:00 2 листопада.

    У порядку денному передбачено 13 питань:

    1. проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (№ 6197);
    2. проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230);
    3. проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630);
    4. проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (№ 5067);
    5. проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів» (№ 5719);
    6. проєкт закону «Про внесення змін до статті 9-2 Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання» (№ 6121);
    7. проєкт постанови «Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) (№ 6154);
    8. проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» (№ 6084);
    9. проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення» (№ 5873);
    10. проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (№ 5694);
    11. проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами» (№ 4542);
    12. проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій» (№5253-1);
    13. проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» (№2553).

    До слова, спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.

    Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

    Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

    Читайте також: Разумкова позбавлять мандата? Ексспікер отримав «останнє китайське попередження»
    Теги: Верховна Рада партії політика Руслан Стефанчук громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На вимогу президента. Рада збереться на позачергове засідання 2 листопада