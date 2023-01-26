Влада Дніпра виплатить по мільйону гривень мешканцям, чиє житло зруйнувала РФ

Зміни до муніципальної програми допомоги містянам, подвоїли суму відшкодувань, яка була ухвалена ще восени минулого року

Під час 33-ї сесії 25 січня депутати Дніпра підтримали низку змін до муніципальної програми допомоги містянам, постраждалим від ракетних обстрілів Росії. Це створило офіційний механізм виплат до 1 млн грн за зруйноване житло єдиним платежом, а також подвоїло суму відшкодувань, яка була ухвалена восени минулого року. Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

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«Прошу всіх сконцентруватися на тому, що ми і далі будемо цю допомогу якось посилювати. Може, адресно — якщо новий керівник області не дотримається даних раніше обіцянок облдержадміністрації додати гроші до наших виплат», – сказав Філатов, звертаючись до депутатів.

Отримати свої гроші люди, чиї квартири і приватні будинки понівечили російські війська, зможуть після всіх обстежень та інструментальних оцінок. Із поданням та оформленням документів на виплати допоможуть в адміністраціях районів.

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Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку.

В результаті загинули 46 людей, з них шестеро – діти. Не всі тіла ще опізнані.

Поранені поступово випусуються з лікарень, втім, частина пацієнтів залишаються на стаціонарному лікуванні.