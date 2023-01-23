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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо станом на зараз

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо станом на зараз
Внаслідок ракетної атаки загинули 46 людей, з них шестеро – діти
фото з відкритих джерел

Тіла восьми загиблих досі неопізнані

У лікарнях залишаються 18 постраждалих під час ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Про це повідомляє місцева ОДА.

«Через ракетний удар по дніпровській багатоповерхівці постраждала 81 людина. 18 пацієнтів залишаються на стаціонарному лікуванні. Решта – на амбулаторному. Серед них є чотири переселенці, які тікали від війни та знайшли прихисток у Дніпрі», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих поступово виписують. Сьогодні у стаціонарах перебувають 18 людей: 11 жінок, шестеро чоловіків та дев'ятирічна дівчинка. З-поміж них немає тяжких пацієнтів.

В результаті загинули 46 людей, з них шестеро – діти. Серед жертв атаки чотири медпрацівники: три лікарі-стоматологи та операційна сестра.

«Ще зо два тижні триватиме процес опізнання тіл восьми загиблих», – додали в ОДА.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку. 

У трагедії, зокрема, загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружина, Ольга Кореновська разом із двома дітьми перед вибухом вийшли на вулицю. Сім'я залишилася без житла – у них вціліла лише кухня.

За попередніми підрахунками, у будинку зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкань відселили. 

Теги: Дніпро війна росія окупанти ракета

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