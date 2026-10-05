118 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6014 дронів-камікадзе та здійснив 1780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 жовтня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 40 окупантів, 14 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної техніки, ворожий РЕБ, дев’ять спеціальних засобів, пункт управління БпЛА, один склад боєприпасів, два склади паливно-мастильних матеріалів та одне укриття окупантів. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 12 пунктів управління БпЛА та 45 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 199 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ та здійснили 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ізбицьке та Тернова.

На Куп’янському напрямку

Ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького.

На Лиманському напрямку

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали в районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне та Дерилове.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів: в районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного та Кучерового Яру. Три з цих атак іще тривають.

На Покровському напрямку

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Світле, Новогришине, Василівка, Сергіївка та Новопавлівка. Чотири бої продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Успішне, Різдвянка та Єгорівка. Одна штурмова дія триває.

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище, один раз атакуючи в бік Павлівки.

Нині триває 1685-й день повномасштабної війни.