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Росія пошкодила або знищила майже 2,7 тис. медичних об’єктів в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія пошкодила або знищила майже 2,7 тис. медичних об’єктів в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення знищено 345 автомобілів, ще 225 пошкоджено, а 80 захоплено
фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

МОЗ: Найбільше пошкоджень медзакладів зафіксовано у шести областях

Станом на 1 вересня 2026 року в Україні підтверджено пошкодження або знищення 2 687 об’єктів, що входять до складу 854 закладів охорони здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урядовий портал.

За даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних військових адміністрацій та Київської міської військової адміністрації, повністю зруйнованими є 340 об’єктів у складі 127 закладів охорони здоров’я.

Найбільше пошкоджень і руйнувань зафіксовано в медичних закладах Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Київської областей.

Водночас відновлення медичної інфраструктури триває. Повністю відновлено 752 об’єкти, ще 317 – частково. Водночас 87 об’єктів, які вже були повністю відновлені, згодом знову зазнали пошкоджень.

Медична допомога продовжує надаватися на значній частині об’єктів. Наразі діяльність здійснюється на 1 639 об’єктах, ще 187 функціонують частково. Роботу 241 об’єкта перенесено в інше місце.

Дані з окупованих територій залишаються неповними

Повної інформації про знищення та ступінь руйнування медичних об’єктів у Маріуполі та на інших тимчасово окупованих територіях немає. За даними МОЗ, підтвердити їхній стан наразі неможливо.

Російська агресія завдала втрат і автопарку екстреної медичної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 345 автомобілів, ще 225 пошкоджено, а 80 захоплено.

Міністерство охорони здоров’я разом із міжнародними партнерами продовжує відновлювати пошкоджену медичну інфраструктуру та працює над забезпеченням безперервного надання медичної допомоги пацієнтам.

Медзаклади готують до осінньо-зимового періоду

Окремо МОЗ перевіряє готовність медичних закладів у регіонах до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Йдеться про здатність лікарень продовжувати роботу за умов можливих тривалих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням.

Нагадаємо, наприкінці серпня повністю відновлено лікувально-діагностичний комплекс дитячої лікарні «Охматдит», пошкоджений російською ракетною атакою у липні 2024 року. Відновлення проводили без припинення роботи медзакладу – відділення продовжували приймати пацієнтів під час будівельних робіт.

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Теги: окупанти ворог Охматдит Миколаїв агресія медицина лікарня

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Росія пошкодила або знищила майже 2,7 тис. медичних об’єктів в Україні
Росія пошкодила або знищила майже 2,7 тис. медичних об’єктів в Україні
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