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Росія знову вдарила по енергетиці: пошкоджено Трипільську ТЕС (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія знову вдарила по енергетиці: пошкоджено Трипільську ТЕС (фото)
Працівники підприємства продовжують працювати над відновленням об'єкта попри складні умови
фото: «Центренерго»

«Центренерго» оцінює стан обладнання та готується до відновлювальних робіт

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок чергового удару пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції на Київщині. Про це повідомило ПАТ «Центренерго», пише «Главком».

У компанії зазначили, що наразі фахівці мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг робіт, необхідних для його відновлення.

«Зараз наше першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати», – заявив генеральний директор «Центренерго» Сергій Ісаченко.

Наслідки удару окупантів
Наслідки удару окупантів
фото: «Центренерго»

Інших подробиць щодо наслідків атаки в компанії наразі не повідомляють. Там пояснили, що не можуть розкривати деталі з міркувань безпеки.

Трипільська ТЕС розташована в місті Українка Обухівського району Київської області. Станція є одним із ключових енергетичних об'єктів регіону та неодноразово ставала ціллю російських атак.

За даними «Центренерго», від початку повномасштабного вторгнення по Трипільській ТЕС було здійснено 13 повітряних атак, під час яких зафіксували майже 70 влучань ракет і безпілотників. Унаслідок попередніх ударів було пошкоджено близько 90% виробничого фонду станції, зокрема тепломеханічне та електротехнічне обладнання, а також виробничі будівлі й споруди.

«Центренерго» наголосило, що працівники підприємства продовжують працювати над відновленням об'єкта попри складні умови.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України посилилися напередодні нового опалювального сезону. Трипільська ТЕС уже зазнавала серйозних пошкоджень під час попередніх атак, тому кожен новий удар створює додаткові труднощі для відновлення генеруючих потужностей.

Варто нагадати, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цієї ночі окупанти атакували енергетичні об’єкти ракетами та безпілотниками в Києві, Київській області та інших регіонах. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Теги: енергетика війна обстріл Київщина

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