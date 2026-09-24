Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали
Атака на Київ спричинила пожежі та руйнування
фото: ДСНС

Наслідки російської атаки зафіксовано щонайменше у трьох районах столиці, пошкоджено житлові, складські та адміністративні будівлі

Російські війська у ніч проти 24 вересня атакували Київ. Унаслідок удару двоє людей загинули, щонайменше вісім постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Солом'янському районі частково зруйновано складські будівлі. Після удару виникла пожежа, яка поширилася на підвальні приміщення. Рятувальники ліквідували загоряння. Відомо про щонайменше трьох постраждалих у цьому районі – їх госпіталізували.

Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали фото 1
фото: ДСНС

У Подільському районі влучання сталося поруч із пологовим будинком. На місці паркування автомобілів спалахнула пожежа, вогонь охопив чотири машини. Рятувальники ліквідували загоряння. На місці виявили тіло загиблого.

Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали фото 2
фото: ДСНС

За іншою адресою у Подільському районі загорілася одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу також ліквідували. Наслідки російської атаки зафіксовано і в Дніпровському районі. Там пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Відомо про одного потерпілого.

Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали фото 3
фото: ДСНС

У Дніпровському районі зруйновано приватний будинок. На місці також виникла пожежа. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два сусідні будинки.

На місцях влучань та падіння уламків працюють усі необхідні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки та обстежувати пошкоджені об'єкти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами обговорювався закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Київ війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фасад готелю «Україна» на Майдані Незалежності перетворився на гігантську світлову проєкцію
У День Незалежності у центрі Києва засяяв гігантський прапор України
24 серпня, 23:45
Пожежа у Брянську
Російський Брянськ атакували безпілотники
30 серпня, 00:22
Зйомки шоу «Караоке на майдані» відбудуться в іншому місті
Росіяни зірвали запис легендарного українського телешоу
4 вересня, 10:04
Дитина на гойдалці на тлі пошкодженого російським дроном будинку у Києві
«У нас антидронові штори»: як кияни реагують на влучання в їхній будинок (відео)
1 вересня, 15:16
Після вибухів у Києві спалахнула пожежа біля житлових будинків
Після атаки дронів у Святошинському районі Києва спалахнула пожежа
1 вересня, 19:39
Актуальне меню конкретного ресторану радять перевіряти перед замовленням
McDonald's пояснив, чому з меню зникли популярні страви
7 вересня, 11:46
Територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва
Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод
15 вересня, 02:47
Трамп заявив, що Київ і Москва погодилися припинити удари по енергетиці
Україна та Росія домовилися не бити по енергетиці – Трамп
14 вересня, 18:15
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Київ та Київщину включено до переліку територій підвищеного ризику для бізнесу
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
17 вересня, 16:10

Новини

Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали
Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали
Рух пішоходів Північним мостом частково обмежено до 7 жовтня (схема)
Рух пішоходів Північним мостом частково обмежено до 7 жовтня (схема)
У пошкодженому пологовому будинку під час атаки на Київ народився хлопчик
У пошкодженому пологовому будинку під час атаки на Київ народився хлопчик
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Росія вдарила по Києву: уламки ракети впали біля пологового, є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила по Києву: уламки ракети впали біля пологового, є постраждалі (оновлено)
На Бориспільщині водій Volkswagen збив двох дітей на електроскутері
На Бориспільщині водій Volkswagen збив двох дітей на електроскутері

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
52K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua