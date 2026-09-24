Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали

Наслідки російської атаки зафіксовано щонайменше у трьох районах столиці, пошкоджено житлові, складські та адміністративні будівлі

Російські війська у ніч проти 24 вересня атакували Київ. Унаслідок удару двоє людей загинули, щонайменше вісім постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Солом'янському районі частково зруйновано складські будівлі. Після удару виникла пожежа, яка поширилася на підвальні приміщення. Рятувальники ліквідували загоряння. Відомо про щонайменше трьох постраждалих у цьому районі – їх госпіталізували.

фото: ДСНС

У Подільському районі влучання сталося поруч із пологовим будинком. На місці паркування автомобілів спалахнула пожежа, вогонь охопив чотири машини. Рятувальники ліквідували загоряння. На місці виявили тіло загиблого.

фото: ДСНС

За іншою адресою у Подільському районі загорілася одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу також ліквідували. Наслідки російської атаки зафіксовано і в Дніпровському районі. Там пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Відомо про одного потерпілого.

фото: ДСНС

У Дніпровському районі зруйновано приватний будинок. На місці також виникла пожежа. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два сусідні будинки.

На місцях влучань та падіння уламків працюють усі необхідні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки та обстежувати пошкоджені об'єкти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами обговорювався закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції.