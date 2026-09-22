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134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026
Ситуація на фронті 22 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 22 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав ракетного удару, здійснив 53 авіаційних удари, під час яких скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5378 дронів-камікадзе та здійснив 1999 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 вересня на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 38 окупантів та 8 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки, 11 одиниць спеціальної техніки, та одне укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 43 укриттів противника. Знищено або подавлено 46 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав двох авіаударів із застосуванням 5 КАБ, здійснив 101 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, 8 з яких – із застосуванням РСЗВ.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Графського, Лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового, Радьківки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну наступальну дію противника в бік населеного пункту Борова.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районі Новоселівки.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу загарбників іти вперед в районі Калеників.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, в районі Федорівки.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Розкішного, Новопавлівки, Кучерового Яру та Вільного; одне боєзіткнення триває.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Усього 21 атаку відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Водянське, Молодецьке, Муравка, Мирне, Сергіївка, Новопідгороднє та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника а районах населених пунктів Березове та Солодке.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Три атаки окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Гуляйпільське, Чарівне та в бік Воздвижівки.

134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026 фото 10

Нині триває 1672-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб штурм

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