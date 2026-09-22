134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026

Лінія фронту станом на 22 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав ракетного удару, здійснив 53 авіаційних удари, під час яких скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5378 дронів-камікадзе та здійснив 1999 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 вересня на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 38 окупантів та 8 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки, 11 одиниць спеціальної техніки, та одне укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 43 укриттів противника. Знищено або подавлено 46 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав двох авіаударів із застосуванням 5 КАБ, здійснив 101 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, 8 з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Графського, Лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового, Радьківки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну наступальну дію противника в бік населеного пункту Борова.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу загарбників іти вперед в районі Калеників.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, в районі Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Розкішного, Новопавлівки, Кучерового Яру та Вільного; одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Усього 21 атаку відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Водянське, Молодецьке, Муравка, Мирне, Сергіївка, Новопідгороднє та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника а районах населених пунктів Березове та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку

Три атаки окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Гуляйпільське, Чарівне та в бік Воздвижівки.

Нині триває 1672-й день повномасштабної війни.