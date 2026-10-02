Росія вдарила керованими авіабомбами по Харкову: є загиблі

Три російські КАБи вдарили по Харкову

Три КАБи влучили у двох районах міста, кількість постраждалих зросла до 28

Російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 28 постраждали, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську ОВА.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання трьох керованих авіабомб у Слобідському та Немишлянському районах Харкова.

фото: Харківська ОВА

Станом на зараз відомо про двох загиблих. Ще 28 людей дістали поранення та інші травми. Серед постраждалих є дитина. Медики надають допомогу всім, хто її потребує.

фото: Харківська ОВА

Внаслідок російської атаки пошкоджено близько 20 житлових будинків. Руйнувань також зазнали офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі. На місцях влучань працюють екстрені служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу.

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фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, 28 вересня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. Удари припали на Київський та Салтівський райони міста. Внаслідок атаки постраждали 22 людини, серед них – вісім дітей.

Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі. Внаслідок удару було зруйновано частину будівлі. На місцях влучань працювали рятувальники, медики та правоохоронці.