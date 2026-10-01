Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2026 року

На костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 22 ракетних та 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7650 дронів-камікадзе та здійснили 2656 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилівська Слобода, Мала Корчаківка, Писарівка, Кореньок, Мар'їне, Уланове та Іволжанське. Авіаційного удару зазнав район населеного пункту Суми.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Бунячиного та Садків.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Графського, Симинівки, Малої Вовчої, Козачої Лопані, Тернового та Ізбицького.

На куп'янському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Новоплатонівки та Куп'янська.

На лиманському напрямку

Зупинено спроби окупантів просунутися. Українські захисники відбили шість атак у районах Дробишевого, Новоселівки, Дерилового та Лимана.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки в районах Ямполя та Пискунівки.

На краматорському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку противника у напрямку Юрківки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Миколайпілля та Петрівки.

На покровському напрямку

Оборонці зупинили 33 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Гулівого, Світлого, Новомиколаївки, Вільного, Кучерового Яру, Степів, Білицького та Водянського.

На олександрівському напрямку

Противник здійснив дві атаки у напрямку населеного пункту Березове.

На гуляйпільському напрямку

Відбито шість атак загарбників у районах Чарівного, Копанів та Верхньої Терси.

На оріхівському напрямку

Окупанти активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1681-й день повномасштабної війни в Україні.