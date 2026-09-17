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Патріарх Кирило відправив на фронт скелет князя, який здав Москву Орді (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Патріарх Кирило відправив на фронт скелет князя, який здав Москву Орді (відео)
Попри таке « посилення» російської армії, ситуація на фронті для окупантів залишається складною
скриншот з відео

Російським військовим привезли частину мощей Дмитра Донського, але на фронті окупанти продовжують зазнавати проблем.

Патріарх Російської православної церкви Кирило відправив російським військовим на фронт частину мощей московського князя Дмитра Донського. Ковчег із реліквією зустріли військовослужбовці угруповання «Центр», повідомило Міністерство оборони країни-агресора, пише «Главком».

Російські військові заявили, що їм привезли «частицу мощей Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского, заступника земли русской». Представник РПЦ назвав князя молитвенником і розповів про його перемогу над військом хана Мамая.

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Водночас історія самого Дмитра Донського має епізод, який погано вписується в образ непереможного воїна, створений сучасною російською пропагандою.

Як Дмитро Донський залишив Москву перед військом Орди

У 1382 році, лише через два роки після Куликовської битви, хан Золотої Орди Тохтамиш рушив на Москву, щоб відновити контроль над московськими землями та домогтися поновлення виплати данини.

Дмитро Донський залишив Москву ще до приходу ординського війська. Після кількох днів облоги ханське військо захопило Москву.

Місто було пограбоване та спалене, а значна частина населення загинула. Сам Донський повернувся до столиці вже після відходу ординського війська.

Після походу Тохтамиша Москва знову опинилася в залежності від Золотої Орди. У 1383 році Дмитро Донський відправив до хана свого сина Василя та погодився виплатити Тохтамишу данину за попередні роки. Тепер же частину його мощей російська церква вирішила використати для підтримки військових, які воюють проти України.

Мощі не допомогли російській армії на фронті

Попри таке «посилення» російської армії, ситуація на фронті для окупантів залишається складною. Українські військові продовжують бити по російській логістиці та проводити контратаки на окремих ділянках.

ISW повідомляв про проблеми російських військ у районі Лимана та Куп'янська. Українські удари по логістиці змусили росіян розосереджувати склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку та транспорт. Частину об'єктів окупанти перемістили далі від лінії фронту.

За даними 3-го армійського корпусу, українські дрони завдавали ударів по російській логістиці на відстані до 120 км від фронту. ISW також повідомляв, що через ці атаки російські сили припинили використання трубопроводу для постачання пального з РФ до окупованої Луганщини.

Водночас біля Лимана та Куп'янська російські війська не мали підтверджених просувань, тоді як українські підрозділи проводили контратаки. Тож поки російська пропаганда покладає надії на мощі середньовічного князя, українські військові продовжують нищити російську техніку та порушувати логістику окупантів.

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Теги: росія окупанти РПЦ релігія патріарх кирило

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