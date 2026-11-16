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133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026
Ситуація на фронті 16 листопада
фото: 92 окрема штурмова бригада ім. Івана Сірка

Лінія фронту станом на 16 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе та здійснив 1803 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 листопада на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 54 окупантів, поранено 14, знищено шість одиниць автомобільної техніки, п’ять спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА та 39 укриттів противника. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, один спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА, 96 укриттів противника та склад ПММ. Знищено або подавлено 332 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках 

Від початку доби відбулося два бойові зіткнення, окупанти завдали одного авіаудару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 16 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку 

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів в бік населеного пункту Охрімівка.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу Зарічного та у бік населеного пункту Лиман.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку 

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися в бік Озерного та Миколаївки.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 4

На Краматорському напрямку 

Противник один раз атакував в бік Попасного.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку 

Сили оборони відбивали чотири ворожі штурми у районі населеного пункту Костянтинівка. Одне боєзіткнення триває.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Вільне, Добропілля, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Мирне, Сергіївка. Один ворожий штурм триває.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 7

На Гуляйпільському напрямку 

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Тернувате, Долинка та Єгорівка.
133 бої за добу: лінія фронту станом на 16 листопада 2026 фото 8
На Оріхівському, Куп’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.
Теги: Генштаб ЗСУ війна

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